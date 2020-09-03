Партия «Слуга народа» выбрала кандидатом в мэры Кременчуга Сергея Порчиряна, который в прошлом был членом Коммунистической партии Украины (КПУ). Об этом 3 сентября сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook

Кременчуг перед выборами: Коломойский намерен упрочить свой контроль над центром нефтеперерабатывающей отрасли © boris-mavlyutov.livejournal.com По его данным, партия якобы планирует «слив» голосов в пользу действующего мэра Виталия Малецкого, который баллотируется от партии «За будущее». Мосийчук отметил, что если так и случится, то для города лучше профессиональный Малецкий, чем Порчирян, который, по его словам, «доведет город до коммунального коллапса».