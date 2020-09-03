«Еще какие-то шесть лет назад Порчирян был депутатом Кременчугского горсовета от КПУ и входил во фракцию коммунистов. Декоммунизация, люстрация и кастрация по-кременчугски», — написал Мосийчук.
По его данным, партия якобы планирует «слив» голосов в пользу действующего мэра Виталия Малецкого, который баллотируется от партии «За будущее». Мосийчук отметил, что если так и случится, то для города лучше профессиональный Малецкий, чем Порчирян, который, по его словам, «доведет город до коммунального коллапса».