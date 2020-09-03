Украинская сторона откровенно заявляла, что будет использовать различные переговоры по Донбассу для усиления давления на Россию, в том числе санкционно-дипломатического. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 3 сентября на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений Дмитрия Кулебы о том, что Минский процесс жив, но находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«То есть он в коме, но его нужно вентилировать, чтобы какие-то признаки жизни были, чтобы постоянно была возможность обвинять нашу страну», — указал Безпалько.

То, что Украина фактически находится под внешним управлением, тоже не добавляет какого-то оптимизма, поскольку невозможно вести переговоры с теми, кто не принимает решение, добавил политолог.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.