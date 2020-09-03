С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн (около 2,5 млрд руб.) плановых поступлений. Об этом 3 сентября мэр города Виталий Кличко рассказал на Киевском форуме равных прав и возможностей, передает Интерфакс-Украина

Кандидата в мэры Киева подвесили над «мостом Кличко» © Украина.Ру Кличко подчеркнул, что пандемия серьезно поразила экономику столицы. При этом за время пандемии помощь получили 60 тыс. семей города.