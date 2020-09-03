«В начале этого года в Киеве было зарегистрировано 434 тыс. ФЛП — это объекты предпринимательской деятельности. Единый социальный взнос в местный бюджет оплатили тогда 346 тыс., почти на 100 тыс. меньше. С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более чем 1 млрд. гривен плановых поступлений», — сказал он.
Кличко подчеркнул, что пандемия серьезно поразила экономику столицы. При этом за время пандемии помощь получили 60 тыс. семей города.