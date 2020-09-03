Назначение Витольда Фокина и Леонида Кравчука в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу изначально расценивалось как позитивный шаг, но затем все пошло по иному сценарию. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров 3 сентября на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

Политик пояснил, что как только Фокин фактически повторил все пункты Минских соглашений, он сразу же получил отклик от главы Офиса президента Андрея Ермака, который заявил, что это личное мнение Фокина.

По его мнению, украинское руководство, назначив в делегацию Фокина и Кравчука, сначала показало всю серьезность своих намерений, а потом снова отступило назад.

«Из этого следует, что на Украине нет самостоятельной власти. Эта власть марионеточная. Она пытается сделать пиар на таких серьезных вещах», — категоричен Азаров.

Поэтому нельзя говорить о том, что это решение каким-то образом откроет путь к мирному решению донбасского конфликта, добавил экс-премьер.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру