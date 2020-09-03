За первые 3 месяца текущего года украинцы употребили водки и ликеро-водочных изделий на 3,9 млрд гривен (10,6 млрд руб.).
Пальма первенства при этом у киевлян, они выпили на 970 млн гривен (2,63 млрд руб.), на втором месте жители Днепропетровщины — 429 млн гривен (1,16 млрд руб.), бронза у жителей Киевской области 365 млн гривен (992,4 млн руб.).
Почетные, но не призовые места в потреблении водки заняли львовяне — 326 млн гривен (886, 4 млн руб.) и жители Одесской области — 303 млн гривен (823,8 млн руб.).
Судя по данным Госслужбы статистики, украинцы предпочитают отечественный алкоголь, таких 66,3%, остальные 33,7% покупают импортные спиртные напитки.