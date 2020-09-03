За первый квартал 2020 года самыми «пьяными» городами и регионами Украины признаны Киев и Киевская область, Днепропетровщина, Одесский и Львовский регионы, пишет портал Znaj.ua 3 августа со ссылкой на данные Государственной службы статистики

За первые 3 месяца текущего года украинцы употребили водки и ликеро-водочных изделий на 3,9 млрд гривен (10,6 млрд руб.). Сидел за контрабанду водки и любил отдыхать в Крыму. Неизвестные факты из жизни Алексея Порошенко © Facebook, Петро Порошенко Почетные, но не призовые места в потреблении водки заняли львовяне — 326 млн гривен (886, 4 млн руб.) и жители Одесской области — 303 млн гривен (823,8 млн руб.). Судя по данным Госслужбы статистики, украинцы предпочитают отечественный алкоголь, таких 66,3%, остальные 33,7% покупают импортные спиртные напитки.