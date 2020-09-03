«Минкультуры и информполитики сообщило, что было привлечено к торжественным мероприятиям на столичной Софиевской площади и церемонии возложения цветов рядом, на Михайловской площади. Всего на это было предусмотрено 1 409 832 гривен (около 3,5 млн рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
В частности, торжества на Софийской площади стоили 881 205 гривен (около 2 млн рублей). Мероприятия на Михайловской площади были профинансированы на 528 627 гривен (около 1,5 млн рублей).
Отмечается, что Минкультуры и информполитики отметило, что ведомство не было привлечено к подготовке концертной программы, а именно к попурри «Музыкальная история Независимости». Финансирование на это министерство также не выделяло.
В то же время городские власти подчеркнули, что также не занимались разработкой или финансовым обеспечением художественной программы, то есть попурри с участием артистов.