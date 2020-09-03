Празднование Дня независимости в 2020 году в Киеве стоило не менее 1,6 млн гривен (около 4 млн рублей). Об этом 3 сентября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответы Минкультуры, Киевсовета и Офиса президента

«Минкультуры и информполитики сообщило, что было привлечено к торжественным мероприятиям на столичной Софиевской площади и церемонии возложения цветов рядом, на Михайловской площади. Всего на это было предусмотрено 1 409 832 гривен (около 3,5 млн рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В частности, торжества на Софийской площади стоили 881 205 гривен (около 2 млн рублей). Мероприятия на Михайловской площади были профинансированы на 528 627 гривен (около 1,5 млн рублей). Корнилов: Митинги в День независимости Украины стали генрепетицией протестов на местных выборах © РИА Новости, Владимир Трефилов

Отмечается, что Минкультуры и информполитики отметило, что ведомство не было привлечено к подготовке концертной программы, а именно к попурри «Музыкальная история Независимости». Финансирование на это министерство также не выделяло.

В то же время городские власти подчеркнули, что также не занимались разработкой или финансовым обеспечением художественной программы, то есть попурри с участием артистов.