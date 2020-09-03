Идея замруководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и предоставления особого статуса всему региону реалистична, поскольку она полностью соответствует Минским соглашениям. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров 3 сентября на пресс-конференции

«Украинское досье». Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений

По его мнению, другого пути прекратить войну просто не существует.

Политик подчеркнул, что Фокин относится к когорте еще советских руководителей, которые отвечают за каждое свое слово и не готовы отступать перед критикой.

«Это в части позитива. В части негатива давайте вспомним, что Фокин вместе с Кравчуком были участниками знаменитого Беловежского соглашения. Я не буду сейчас говорить, какие решения он принимал, будучи премьером. Дело сейчас не в этом», — пояснил Азаров.

Экс-премьер добавил, что сейчас пришло время для абсолютно новых и смелых решений для всех участников переговорного процесса по Донбассу.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру