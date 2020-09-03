Ранее Фокин также заявлял, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик, против чего выступает Киев.
По его мнению, другого пути прекратить войну просто не существует.
Политик подчеркнул, что Фокин относится к когорте еще советских руководителей, которые отвечают за каждое свое слово и не готовы отступать перед критикой.
«Это в части позитива. В части негатива давайте вспомним, что Фокин вместе с Кравчуком были участниками знаменитого Беловежского соглашения. Я не буду сейчас говорить, какие решения он принимал, будучи премьером. Дело сейчас не в этом», — пояснил Азаров.
Экс-премьер добавил, что сейчас пришло время для абсолютно новых и смелых решений для всех участников переговорного процесса по Донбассу.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Россия, Украина, Белоруссия: время новых решений» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру