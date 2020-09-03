Причиной к таким высказываниям, утверждает Дубинский, стало желание премьера «протащить коррупционный закон», который позволит Шмыгалю брать на госсужбу угодных ему людей.
«Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем — пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса», — написал он.
По мнению депутата, это приведет к сохранению коррупцию на таможне и в налоговой «как минимум до конца года».
Законопроект 3491 «О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва» предполагает возможность привлекать к государственной службе больше профессионалов, которые владеют необходимыми знаниями и умениями, но не получили госдолжность на предыдущем конкурсе.