Депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский написал о премьер-министре Украины Денисе Шмыгале обидные высказывания и обвинения в коррупции в госструктурах в своем Telegram-канале 3 сентября

Шмыгаль призвал США инвестировать в госпредприятия Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Лысый выхухоль, которого изредка называют премьер-министром Шмыгалем — пытается протолкнуть через Раду законопроект 3491, по которому он сможет сохранить на должностях "временных руководителей", назначенных вне конкурса под предлогом пандемии коронавируса», — написал он.

По мнению депутата, это приведет к сохранению коррупцию на таможне и в налоговой «как минимум до конца года».

Законопроект 3491 «О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва» предполагает возможность привлекать к государственной службе больше профессионалов, которые владеют необходимыми знаниями и умениями, но не получили госдолжность на предыдущем конкурсе.