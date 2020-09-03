Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил предложение о новой Конституции, но не стоит ждать, что это произойдет за считанные месяцы и даже за полгода. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью «Свободной прессе»

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Эксперт подчеркнул, что разработка, обсуждение и принятие новой Конституции не может быть быстрым процессом, поскольку нужно настраивать по-новому всю систему, и лучше все-таки выверенно к этому подойти, чтобы в спешке снова не наделать каких-то ошибок.

«Плюс мы ведь все понимаем, что потом будут выборы в парламент, — опять же по новой системе. На это тоже понадобится время. А дальше, как Лукашенко, видимо, предполагает, будут уже и досрочные президентские выборы. Через два-три года — не раньше. Раньше этого, я думаю, не произойдет», — констатировал Дзермант.

Политолог добавил, что в Конституции 1994 года, к которой хочет вернуться оппозиция, есть нюансы, вроде государственного языка, способные спровоцировать еще больший всплеск конфликта, поэтому возврат к ней невозможен.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

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