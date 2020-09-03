Украина развалится в исторически обозримом времени. Это не значит, что она обязательно развалится через полгода или год, но это может произойти в любой момент. Об этом рассказал глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в недавнем интервью Диане Кади

«Это шалаш, в котором мы прячемся от бури». Бородай о том, почему нельзя ругать ДНР/ЛНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его мнению, все остальные территории Украины в значительной степени находятся в режиме полусвободного самоуправления, что видно по ряду эпизодов в западноукраинских областях и Закарпатье.

«Если бы те вещи, которые жители Украины считают нормой, происходили бы в России, то здесь бы все кричали, что Россия завалилась, государство рухнуло, и непонятно, что происходит. А на Украине это норма. Они так живут последние десятилетия, в состоянии перманентного хаоса», — указал Бородай.

Политик при этом отказался отвечать на вопрос, какой регион Украина может потерять следующим, добавив, что эта потеря будет обусловлена объективными предпосылками, а не какой-либо диверсионной деятельностью.