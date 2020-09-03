Эксперт подчеркнул, что Украина уже до некоторой степени развалилась, поскольку от нее отпали Крым и Донбасс, две весьма значимые территории по численности населения и экономическому потенциалу.
По его мнению, все остальные территории Украины в значительной степени находятся в режиме полусвободного самоуправления, что видно по ряду эпизодов в западноукраинских областях и Закарпатье.
«Если бы те вещи, которые жители Украины считают нормой, происходили бы в России, то здесь бы все кричали, что Россия завалилась, государство рухнуло, и непонятно, что происходит. А на Украине это норма. Они так живут последние десятилетия, в состоянии перманентного хаоса», — указал Бородай.
Политик при этом отказался отвечать на вопрос, какой регион Украина может потерять следующим, добавив, что эта потеря будет обусловлена объективными предпосылками, а не какой-либо диверсионной деятельностью.