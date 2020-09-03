Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября совершил кадровую рокировку среди руководителей силовых и экономических ведомств республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого»

Валерий Вакульчик заменил Андрея Равкова на посту госсекретаря Совета безопасности. Исполнять обязанности главы КГБ республики Лукашенко назначил Ивана Тертеля, который до этого занимал кресло руководителя Комитета госконтроля (КГК). Исполняющим обязанности КГК теперь будет Валерий Герасимов, зампред этого ведомства. Еще одним кадровым решением Лукашенко 3 сентября стало назначение Вячеслава Россолая заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.