Серийное производство вертолетов класса ВМ-4, способных нести на себе ракеты, пулеметы и глубинные бомбы для поражения подводных лодок, анонсировали в украинской авиационной компании «Вектор». Планируется, что вертолет будет в 4 раза дешевле западных аналогов, сообщает 3 сентября сайт «Армия Inform»

Генеральный директор «Вектора» Анатолий Козубенко рассказал, что у вертолета ВМ-4 два поршневых двигателя, что делает его уникальным и в два раза более безопасным: посадить его удастся, даже если откажет один из двигателей.

Представитель авиационной компании отметил, что разные модификации ВМ-4, в том числе штурмовик «Киборг», способны нести на себе управляемые и неуправляемые ракеты, противотанковые комплексы, пулеметы и глубинные бомбы для борьбы с подводными лодками.

На предприятии заявили, что цена одного такого вертолета составит примерно 350 тысяч долларов (26,35 млн руб.), притом что самолеты этого класса в американском исполнении обходятся в 1,5 млн долларов (112,9 млн руб.).

«Перспективная разработка украинского многоцелевого вертолета довольно дешевая по сравнению с зарубежными аналогами и может дать толчок вертолетостроению Украины. Более того, все детали, за исключением двигателей и некоторых комплектующих — украинского производства», — говорится в сообщении.

Проект по производству вертолетов рассчитан на 3 года, к концу этого срока на Украине планируют запустить серийное производство ВМ-4.