Проект указа президента внесло на рассмотрение Министерство образования.
Согласно проекту документа, пожизненную стипендию предлагается присвоить пятерым деятелям образования, достигшим 70-летнего возраста, в том числе — доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства.
Александр Зеленский работает заведующим кафедры информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).
«От страны не убудет, а старику приятно», — прокомментировал Telegram-канал Украина.ру.
Стипендии также должны были присвоить Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке и Чеславу Пульке.
Отмечается, что проект документа сняли с рассмотрения без обсуждения.