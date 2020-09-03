Правительство Украины вынесло на заседание проект указа президента о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования – в их число попал и отец Владимира Зеленского, однако позднее документ был отозван. Об этом в четверг, 3 сентября, написал Telegram-канал Украина.ру

Проект указа президента внесло на рассмотрение Министерство образования. Отец Зеленского раскритиковал норму законопроекта о продаже земли © пресс-служба президента Украины Александру Зеленскому, отцу главы государства. Александр Зеленский работает заведующим кафедры информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). «От страны не убудет, а старику приятно», — прокомментировал Telegram-канал Украина.ру. Стипендии также должны были присвоить Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке и Чеславу Пульке. Отмечается, что проект документа сняли с рассмотрения без обсуждения.