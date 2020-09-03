Литва и другие прибалтийские республики предпочитают зарабатывать на противостоянии России и Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, через Белоруссию идет большой транзитный поток с востока на запад, некоторая часть которого отходила в сторону Литвы, поэтому выгода Литвы от белорусского кризиса очень сомнительна.

«Однако, к сожалению, Литва и другие прибалтийские республики делают субъективно иной выбор. Они предпочитают зарабатывать на противостоянии России и Запада и на своем статусе как прифронтовых стран в этом противостоянии», — рассказал политолог.

Много лет эти республики получали большие бонусы от разворачивающейся холодной войны, но такая политика, во-первых, носит деструктивный характер.

«Во-вторых, она очень недальновидная, так как трудно себе представить, как эти республики могут выиграть в случае существенного ухудшения отношений между Россией и Западом. Но от малых государств и не ожидается, что они будут проводить стратегически выгодную политику. Их политический выбор определен связями элит этих стран с крупными покровителями, которыми для них являются Евросоюз и США», — считает Олег Неменский.

Так как внутри элит США существует запрос на ухудшение отношений с Россией, то элиты прибалтийских стран стремятся в него встроиться и заработать, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после выборов президента, по итогам которых она заручилась поддержкой лишь чуть более 10% избирателей, бежала в Литву. Там она объявила о создании Координационного совета, цель которого трансфер власти в руки оппозиции.