Протесты в Белоруссии и Армении имеют много общего, считает экс-президент Армении Роберт Кочарян. Об этом он заявил в интервью РБК, опубликованном 2 сентября

По мнению Кочаряна, протесты в Белоруссии и Армении имеют не очень много различий, одно из них — позиция европейских стран.

«Отношение западных стран к Белоруссии было совершенно другим, чем отношение западных стран к Армении. Власть в Армении объективно была гораздо более толерантна к инакомыслию, Республиканская партия Армении (РПА) и президент достаточно активно сотрудничали с западными странами, у нас не было политзаключенных, избиений журналистов, таинственных исчезновений. Более того, РПА входила в Европейскую народную партию, достаточно активно сотрудничала с институтами межпартийного взаимодействия», — сказал Кочарян.

Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

По мнению Кочаряна, происходящие в странах бывшего СССР революции похожи применяемыми технологиями. Он отметил, что «революция роз» в Грузии в 2003 году, «бархатная революция» в Армении в 2018 году, попытка революции в Белоруссии «трафаретно» похожи, разнятся только базовые параметры каждой страны.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.