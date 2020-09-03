У России в борьбе с цензурой на американских медиаплатформамах есть два выхода: либо запрет их по китайскому образцу, либо более серьезная регулировка с точки зрения исполнения законодательства РФ, в том числе в части запрета цензуры. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Так называемые "свободные площадки" - инструмент США в идеологической борьбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Николая Азарова якобы за «нарушение экспортного законодательства», а также каналы News Front, «Царьград ТВ» и других российских СМИ.

Если Россия поймет, что цензура на американских медиаплощадках является вопросом национальной безопасности, то она выберет китайский путь и блокирует все эти площадки, уверен эксперт.

По его мнению, это создаст условия для появления своих площадок, потому что свято место пусто не бывает, и рынок заполнится.

«Либо мы на законодательном уровне включаемся в серьезный процесс регулировки деятельности данных площадок на территории РФ. Рекламные контракты и деньги они зарабатывают на территории РФ, значит, должны соблюдать российское законодательство. Просто мы должны жестко наказывать за подобные выходки», — считает Кнырик.

Как только цензура американских медиаплощадок затронет российские государственные СМИ, Россия возьмется за решение этого вопроса, добавил журналист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.