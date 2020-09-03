Президент Украины Владимир Зеленский подумывает сменить руководство Офиса генпрокурора и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом 3 сентября написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

Украина.ру на Youtube Конкретно с Вышинским: «цветные» демократии или сытый авторитаризм?