Белорусский государственный флаг в Верховной Раде возмутил Гончаренко
Белорусский государственный флаг в Верховной Раде возмутил Гончаренко
© Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк
«Зе рассматривает вариант замены Венедиктовой на посту Генпрокурора на Анатолия Матиоса. А на САП Офис президента хочет протянуть депутата от "Слуги народа" Андрея Костина», — написал Гончаренко.

При этом депутат не сообщил, откуда у него соответствующие данные.    