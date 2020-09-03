Президент Украины Владимир Зеленский подумывает сменить руководство Офиса генпрокурора и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом 3 сентября написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
«Зе рассматривает вариант замены Венедиктовой на посту Генпрокурора на Анатолия Матиоса. А на САП Офис президента хочет протянуть депутата от "Слуги народа" Андрея Костина», — написал Гончаренко.
При этом депутат не сообщил, откуда у него соответствующие данные.
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