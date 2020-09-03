Если Арбитражный суд Москвы удовлетворит иск «Царьграда» и заблокирует деятельность Google в Российской Федерации, на доходах интернет-корпорации это не слишком скажется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

На минувшей неделе руководство телеканала «Царьград» подало иск к Google в московский суд в ответ на блокировку своего канала в Youtube.

Анатолий Вассерман пролагает, что, каким бы ни было решение Арбитражного суда, интернет-корпорация на него наплюет.

«Другое дело, что в этом случае исчезнет возможность для Google манипулировать умами граждан РФ, а значит, он будет бороться за эту возможность, игнорировать это решение. Пока наш рынок составляет лишь небольшую часть рынка Google. Вот с решениями китайских судов Google считается, поскольку сумма, которую он зарабатывает на китайском рынке, больше той, которую он зарабатывает на рынке Российской Федерации», — объяснил Вассерман.

Собеседник издания также напомнил слова средневековых полководцев, которые считали, что для победы в войне нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. Это же правило применимо и к победе в войне информационной, уверен Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.