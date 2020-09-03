На белорусско-украинской границе в ближайшие дни будут задержки с пересечением пропускного пункта. Об этом 3 сентября заявили в пресс-службе Гомельской таможни

Может ли Белоруссия обанкротить Украину? Чем обернётся ссора Киева с Минском © sb.by «По информации Северной таможни Государственной таможенной службы Украины, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный пункт пропуска Республики Беларусь "Новая Гута") будут проводиться работы по настройке сетевого и замене серверного оборудования», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники таможни попросили тех, кто собирается в указанные дни проезжать границу, воспользоваться другими пунктами пропуска. Всего на украинско-белорусской границе 13 пропускных пунктов.