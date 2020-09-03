Таможенники сообщили, что проблемы могут возникнуть при прохождении границы в украинском пункте пропуска «Новые Яриловичи» 3 и 4 сентября с 12 до 16 часов. Причина — в проведении ремонтных работ.
«По информации Северной таможни Государственной таможенной службы Украины, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный пункт пропуска Республики Беларусь "Новая Гута") будут проводиться работы по настройке сетевого и замене серверного оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники таможни попросили тех, кто собирается в указанные дни проезжать границу, воспользоваться другими пунктами пропуска.
Всего на украинско-белорусской границе 13 пропускных пунктов.