По мнению киевского повара, единственные украинские блюда, которые сохранились, — это вареники и борщ, а все остальные — полноценно советские.
«Каким образом повлияла на украинскую кухню советская власть? Прежде всего, методом запрета продуктов, которые люди привыкли потреблять», — сказал кулинар.
Эксперт считает, что дефицит привел к тому, что люди стали придумывать блюда «из того, что было». Клопотенко уверен, что продовольственные запреты были сознательным шагом власти, чтобы сформировать единый советский народ, когда у всех все одинаковое: язык, одежда, еда.
Повар уверен, что винегрет, оливье, шуба и даже холодец — примеры именно таких искусственно созданных блюд «из ничего».
Клопотенко уже неоднократно заявлял, что хочет «декоммунизировать» отношение украинцев к еде.
Евгений Клопотенко — украинский повар, телеведущий и соучредитель ресторана в Киеве. В 2017 году основал проект Cult food, одна из целей которого — повышение уровня культуры здорового питания в учебных заведениях Украины.
Винегрет и сельдь под шубой считаются русскими блюдами, заимствованным из немецкой или скандинавской кухни XIX века, самый ранний опубликованный рецепт оливье датируется 1894 годом, а холодец и вовсе известен с XVI века.