Украинскую и русскую кухню почти полностью уничтожили во времена СССР - наследием Советского Союза является 90% популярных в обеих странах блюд. Такое мнение 3 сентября в интервью общественно-политическому журналу «Новое время» высказал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко

По мнению киевского повара, единственные украинские блюда, которые сохранились, — это вареники и борщ, а все остальные — полноценно советские.

«Каким образом повлияла на украинскую кухню советская власть? Прежде всего, методом запрета продуктов, которые люди привыкли потреблять», — сказал кулинар.

Посольство Украины в Ереване облили борщом. Названа причина © goodfon.ru

Повар уверен, что винегрет, оливье, шуба и даже холодец — примеры именно таких искусственно созданных блюд «из ничего».

Клопотенко уже неоднократно заявлял, что хочет «декоммунизировать» отношение украинцев к еде.

Евгений Клопотенко — украинский повар, телеведущий и соучредитель ресторана в Киеве. В 2017 году основал проект Cult food, одна из целей которого — повышение уровня культуры здорового питания в учебных заведениях Украины.

Винегрет и сельдь под шубой считаются русскими блюдами, заимствованным из немецкой или скандинавской кухни XIX века, самый ранний опубликованный рецепт оливье датируется 1894 годом, а холодец и вовсе известен с XVI века.