Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, принял участие в показе в рамках Украинской недели моды – спортсмен вышел на подиум в костюме охранника. Об этом сообщила пресс-служба Ukrainian Fashion Week в среду, 2 сентября

На подиуме Ukrainian Fashion Week дизайнеры представили необычный совместный проект муниципальных властей Киева и Украинской недели моды. Коллекция была посвящена пересмотру классической униформы работников муниципальных служб. Инициатором проекта стал мэр Киева Виталий Кличко.

Коронавирус не помешал проведению недели моды на Украине © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Демчинский (Dastish Fantastish), Кирилл Харитонцев (Kir-Khartley), София Русинович (Roussin), Ядвига Нетикша. Каждый подготовил по пять нарядов — для работников метрополитена, скорой помощи, муниципальной охраны, «Киевпасстранса» и «Киевзеленстроя».

Владимир Кличко вышел на подиум в форме сотрудника муниципальной охраны — бежевом костюме с защитными нашивками на коленях и голенях, а также кожаном жилете.