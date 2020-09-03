На подиуме Ukrainian Fashion Week дизайнеры представили необычный совместный проект муниципальных властей Киева и Украинской недели моды. Коллекция была посвящена пересмотру классической униформы работников муниципальных служб. Инициатором проекта стал мэр Киева Виталий Кличко.
Над созданием коллекции работали дизайнеры Владимир Демчинский (Dastish Fantastish), Кирилл Харитонцев (Kir-Khartley), София Русинович (Roussin), Ядвига Нетикша. Каждый подготовил по пять нарядов — для работников метрополитена, скорой помощи, муниципальной охраны, «Киевпасстранса» и «Киевзеленстроя».
Владимир Кличко вышел на подиум в форме сотрудника муниципальной охраны — бежевом костюме с защитными нашивками на коленях и голенях, а также кожаном жилете.