«Начну с самого резонансного — известных идей Витольда Павловича. Мы пообщались сегодня. Причем он сам настоял на этом, чтобы прояснить позиции и не было никаких недомолвок. Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, который был опубликован», — заявил он.
Гармаш отметил, что после слов о всеобщей амнистии были еще слова «кроме тех, у кого руки по локоть в крови». Фокин, по словам Гармаша, понимает под особым статусом те самые «свободные экономические зоны», о которых до этого говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.