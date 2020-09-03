Журналист Сергей Гармаш, участник переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы от Украины, заявил, что заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин под особым статусом для всего Донбасса подразумевал свободные экономические зоны. Об этом 2 сентября Гармаш написал у себя в Facebook

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины Гармаш отметил, что после слов о всеобщей амнистии были еще слова «кроме тех, у кого руки по локоть в крови». Фокин, по словам Гармаша, понимает под особым статусом те самые «свободные экономические зоны», о которых до этого говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.