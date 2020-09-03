Подразделения МВД Украины продолжают ликвидировать пожары в Харьковской и Луганской областях, куда вылетел для контроля ситуации министр Арсен Аваков. Об этом 3 сентября сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале

«С самого утра министр внутренних дел Арсен Аваков вылетел в Харьковскую область для координации сил и средств, задействованных в ликвидации пожаров. Глава МВД осуществит воздушный мониторинг районов, наиболее пострадавших от пожаров, а также проведет совещание оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение шести очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.