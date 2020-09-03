«С самого утра министр внутренних дел Арсен Аваков вылетел в Харьковскую область для координации сил и средств, задействованных в ликвидации пожаров. Глава МВД осуществит воздушный мониторинг районов, наиболее пострадавших от пожаров, а также проведет совещание оперативного штаба», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка Харьковской области ликвидированы. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га на территории Новомосковского лесничества, где открытого огня не наблюдается.
В Луганской области ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение шести очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.