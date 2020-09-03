Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с брацлавскими хасидами не повлияет на отношения между Украиной и Израилем. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте 2 сентября

В Умань лучше не ехать. Правительства Украины и Израиля обратились к хасидам © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Один из вопросов касался того, не повлияет ли ситуация с хасидами на отношения Украины с Израилем.

«Нет, не повлияет», — ответил Кулеба.

С 12 марта правительство Украины из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, который был смягчен 11 мая. Позже карантин был продлен до ноября, также Кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр правительства Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что Кабмин решил ограничить иностранцам посещение Умани.