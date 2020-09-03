Ранее пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на заседании в среду согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе.
«Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности… В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было», — сказала Никонорова.
Она отметила, что по этим проектам есть «предварительный консенсус» между сторонами, однако это «не тождественно окончательному согласованию и подписанию».
Никонорова подчеркнула, что пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по Минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез с договоренностями, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы не произойдет.