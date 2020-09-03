Полпред Донецкой Народной Республики в ТКГ, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в Донбассе, а также решения о разминировании. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба МИД ДНР

Тупик по Донбассу. Почему часть Украины выступила против революционного премьер-министра © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko

«Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности… В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было», — сказала Никонорова.

Она отметила, что по этим проектам есть «предварительный консенсус» между сторонами, однако это «не тождественно окончательному согласованию и подписанию».

Никонорова подчеркнула, что пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по Минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез с договоренностями, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы не произойдет.