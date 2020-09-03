Сирота Максим Ткачук, которому Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в участии в детском «Евровидении», выступил на гала-концерте в честь 226-летия Одессы. Он исполнил песню «Смуглянка», из-за которой ранее произошел скандал, сообщает «Корреспондент.net» 3 сентября

Одесситы очень тепло встретили исполнение «Смуглянки», а после мальчик спел песню на украинском языке «Моя Украина».

После выступления ребенку сделали подарок — вручили сертификат на квартиру в Одессе.

В конце августа 12-летний Ткачук вместе с бабушкой уже приезжал в Одессу. Тогда его пригласил мэр города Геннадий Труханов. Одесский градоначальник заявил, что не понимает, как всемирно признанный талант может страдать из-за «политических контекстов», и заверил семью, что будет всячески поддерживать молодое дарование.

Скандал разгорелся 17 августа, когда стало известно, что Максим Ткачук, лидировавший в онлайн-отборе, не может поехать на детское «Евровидение». За Максима проголосовали 12 тысяч человек, а за его ближайшую конкурентку — 3 тысячи.

Сирота с Волыни, которого не пустили на детское «Евровидение», теперь дружит с мэром Одессы © muaythai.org.ua

Первоначально озвученная версия отказа — ребенок принимал участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, за что Ткачук и его бабушка подвергались травле националистов.

Чуть позже в НОТУ заявили, что мальчик не может участвовать в «Евровидении», потому что выступал с «непатриотичной» советской песней «Смуглянка».

Представители телерадиокомпании заявили, что вина за случившееся лежит на бабушке, которая «выбрала ребенку такой путь».

Узнав о случившемся, Максима Ткачука и его бабушку навестили представители Одесской епархии УПЦ, затем поддержал мэр Одессы, а теперь семья ребенка и вовсе может переехать к морю.