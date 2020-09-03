В конце апреля певица развелась со своим пятым мужем — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся почти на десять месяцев, в частности, из-за того, что в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса все суды приостановили свою деятельность.
Личность нового избранника Лолита предпочла оставить в тайне.
«Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый… Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — заявила она.
Ранее сообщилось, что в начале года Милявская ездила с тайным поклонником в Израиль, а на концерте МУЗ-ТВ ко Дню всех влюбленных она показала изящное кольцо с бриллиантом.