Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская заявила, что не хочет спать с дедом, поэтому выбрала себе возлюбленного помоложе. Она рассказала об этом порталу «Вокруг ТВ» 2 сентября

Лолита выступила за право богатых мужчин домогаться до женщин после пятидесяти © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся почти на десять месяцев, в частности, из-за того, что в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса все суды приостановили свою деятельность.

Личность нового избранника Лолита предпочла оставить в тайне.

«Мне 56, ему 48, я не считаю, что он парень, притом он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне не нужен дед старый… Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — заявила она.

Ранее сообщилось, что в начале года Милявская ездила с тайным поклонником в Израиль, а на концерте МУЗ-ТВ ко Дню всех влюбленных она показала изящное кольцо с бриллиантом.