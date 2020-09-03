Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать всё возможное, чтобы ускорить строительство нового Центра онкологии в Харькове. Об этом глава государства заявил на брифинге во время рабочего визита в Харьков в среду, 2 сентября

Проектировать новый онкологический центр, по словам главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, начали еще в 2018 году.

«Общий бюджет проекта сначала составлял 1,7 миллиарда гривен. После корректировки он увеличился до 2,2 миллиарда. В 2019-м стартовало строительство. Для этих целей выделили чуть более 40 миллионов гривен и успели заложить фундамент первой очереди. При нормальном финансировании до 2023 года мы завершим этот важный проект», — рассказал Кучер.

Осень президента. Новый политический сезон Владимира Зеленского © president.gov.ua

«Все принципиальные объекты мы достроим. Нужно понять, почему закончить строительство планируют в 2023 году. Из-за того, что это большой и серьезный проект или из-за нехватки финансирования. Если дело в средствах, то мы ускорим этот процесс. Все, что касается завершения строительства медицинских центров, больниц, школ — мы ускорим процесс», — сказал глава государства.

Ранее Зеленский вместе с Кучером осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог Харьковской области.