Возле Гамалеевки недалеко от Львова из грузовика на дорогу высыпались куриные тушки, из-за чего часть дороги временно была непригодна для проезда, передает 032.ua 2 сентября

В Закарпатской области во время движения вспыхнула фура © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк Сообщается, что 53-летний водитель фуры ехал из одного из фермерских хозяйств, откуда перевозил остатки курятины. Через плохо закрытый прицеп груз высыпался на проезжую часть, заполнив участки дороги в 16 и 20 квадратных метров.

Уборка этой части дороги продолжалась в течение нескольких часов, в течение которых автомобилям пришлось менять свои маршруты, чтобы не попасть в пробку из курятины.

На водителя составили административный протокол за загрязнение дорожного покрытия и выписали штраф в 340 гривен (923 рубля).