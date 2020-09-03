В июле президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ранее он заявил, что страна прекращает отношения с организацией, поскольку она отказалась проводить «требуемые реформы», а также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
«В будущем могут быть случаи, когда США захотят принимать участие в отдельных встречах ВОЗ, как на уровне управления организацией, так и технических и консультационных комитетах, когда мы будем считать, что американские интересы должны быть представлены», — сказала представитель Госдепа США Нерисса Кук.
Она отметила, что к таким случаям Вашингтон будет подходить в индивидуальном порядке.
В свою очередь представитель Минздрава США сообщил, что в течение текущего года Вашингтон «в качестве исключения» продолжит финансирование программы ВОЗ в отношении прививок против гриппа в размере $40 миллионов (3 млрд рублей).