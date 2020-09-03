Несмотря на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США оставляют за собой право участия в заседаниях, представляющих интерес для американцев. Об этом сообщила представитель Госдепартамента 2 сентября, передает РИА Новости

ВОЗ решила не давать США ценные указания по борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ранее он заявил, что страна прекращает отношения с организацией, поскольку она отказалась проводить «требуемые реформы», а также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

«В будущем могут быть случаи, когда США захотят принимать участие в отдельных встречах ВОЗ, как на уровне управления организацией, так и технических и консультационных комитетах, когда мы будем считать, что американские интересы должны быть представлены», — сказала представитель Госдепа США Нерисса Кук.

Она отметила, что к таким случаям Вашингтон будет подходить в индивидуальном порядке.

В свою очередь представитель Минздрава США сообщил, что в течение текущего года Вашингтон «в качестве исключения» продолжит финансирование программы ВОЗ в отношении прививок против гриппа в размере $40 миллионов (3 млрд рублей).