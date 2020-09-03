«Донецк и Луганск будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов. Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», — сказал он.
Полпред считает, что постановление Рады блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы ТКГ, которая строится на основе Минских соглашений.
Кроме того, по данным Грызлова, украинская сторона нарушает договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке ТКГ. Он уточнил, что это касается как издания приказов, так и действий украинских силовиков на линии соприкосновения. Грызлов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые позиции «там, где их быть не должно».
Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что Киеву и Донбассу не удалось договориться об отложенном введении в действие постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов», согласно которому выборы не проводятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции запланировано на 16 сентября.