Донецкая и Луганская Народные Республики согласны подписать договоренности о разведении сил и средств и разминировании после приведения Киевом документов о местных выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Об этом 2 сентября сообщил полпред РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов, передает РИА Новости

Оставив Донбасс без местных выборов, Киев сделал свой антидонбасский выбор © president.gov.ua

Полпред считает, что постановление Рады блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы ТКГ, которая строится на основе Минских соглашений.

Кроме того, по данным Грызлова, украинская сторона нарушает договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке ТКГ. Он уточнил, что это касается как издания приказов, так и действий украинских силовиков на линии соприкосновения. Грызлов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые позиции «там, где их быть не должно».

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что Киеву и Донбассу не удалось договориться об отложенном введении в действие постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов», согласно которому выборы не проводятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции запланировано на 16 сентября.