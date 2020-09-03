В конце августа Народная милиция сообщила о попытках спровоцировать природный пожар в районе подконтрольного Киеву Новотошковского. По данным МЧС ЛНР, в республике действует пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная), за минувшие сутки ликвидированы 56 природных пожаров.
«Наша система видеонаблюдения зафиксировала очередную провокацию боевиков по поджогу сухой травы с использованием сигнальных ракет, преследуя цель распространения огня на наши позиции», — заявил Осадчий, уточнив, что это также произошло в районе поселка Новотошковского.
По его словам, планам украинских силовиков помешал сменивший направление ветер, под действием которого огонь перекинулся на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спровоцировал детонацию боеприпасов.
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР также подчеркнул, что сотрудники Народной милиции огонь не открывают и продолжают наблюдение.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.