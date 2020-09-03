На прошлой неделе Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.
«На настроение неорганизованной улицы слова российского президента повлияли скорее отталкивающе: русофобы торжествуют, т.к. это заявление подтверждает их алармизм по поводу российского вмешательства в белорусскую повестку, пророссийски настроенная часть общества отнеслась к этим словам скептически, как к исключительно психологической поддержке [президента] Александра Лукашенко, политические неофиты посчитали, что Путин и Лукашенко — два сапога пара», — сказал Смирнов.
В целом же, по его словам, все понимают, что «обещать не значит жениться», и в действительности никто всерьез не верит, что Россия заменит белорусских силовиков, если они решат «бастовать».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.