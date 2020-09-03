Разные группы людей отреагировали по-разному на заявление президента РФ Владимира Путина о создании резерва правоохранителей для Белоруссии, но никто не верит в готовность их применить. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Мухин рассказал, кому адресованы слова Путина о резерве российских силовиков для Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

«На настроение неорганизованной улицы слова российского президента повлияли скорее отталкивающе: русофобы торжествуют, т.к. это заявление подтверждает их алармизм по поводу российского вмешательства в белорусскую повестку, пророссийски настроенная часть общества отнеслась к этим словам скептически, как к исключительно психологической поддержке [президента] Александра Лукашенко, политические неофиты посчитали, что Путин и Лукашенко — два сапога пара», — сказал Смирнов.

В целом же, по его словам, все понимают, что «обещать не значит жениться», и в действительности никто всерьез не верит, что Россия заменит белорусских силовиков, если они решат «бастовать».

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