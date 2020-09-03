Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает получить от Москвы несколько миллиардов долларов для реструктуризации долга, что пока не подтверждает Минфин РФ. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Болкунец сказал, что может потребовать Россия в обмен на решение долговых проблем Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Также, отметил эксперт, речь идет о дополнительных 600 млн долларов на следующий год.

«Лукашенко ожидает, что протесты схлынут, Москва его продолжит финансировать в прежних объемах, а он займется прежней своей «многовекторной политикой», — считает Болкунец.

Специалист подчеркнул, что пока нынешний президент Белоруссии будет оставаться у власти, Союзное государство никуда дальше не продвинется.

Он добавил, что Москва будет поддерживать Лукашенко прежде всего для того, чтобы не допустить обвала белорусской экономики, но это не значит, что она готова верить в его дружественную риторику.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).