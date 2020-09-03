Россия не ужесточает политику по Украине. Она остается в рамках выбранной позиции и лишь предотвращает негативное воздействие со стороны украинских спецслужб и украинских политических элит. Об этом рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Наши спецслужбы эту активность отмечают и предотвращают, работая на опережение. В этой стратегии они находятся давно, с тех пор, как на Украине произошел госпереворот», — констатировал Асафов.

Поэтому отметить новое ужесточение в сторону Украины сложно, но, конечно, взаимоотношения между Украиной и Россией далеки от дружелюбных, коль скоро одна из сторон на государственном уровне считает, что Россия ведет против нее войну и ведет себя в логике такой войны, подчеркнул политолог.

Пусть эта война и существует только на бумаге, в украинских документах, тем не менее украинская сторона предпринимает ответные действия в духе диверсионной войны, в том, что касается ситуации с водой в Крыму и других действий, заключил собеседник издания.

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