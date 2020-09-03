Эксперт напомнил, что большая часть украинских спецслужб, такие как ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины. — Ред.), СБУ, ЦИПсО (72-й центр информационно-психологических операций. — Ред.), работают на территории России или через киберпространство, или через создание сложных схем для того, чтобы похитить граждан России или нанести какой-либо ущерб российскому государству и обществу.
«Наши спецслужбы эту активность отмечают и предотвращают, работая на опережение. В этой стратегии они находятся давно, с тех пор, как на Украине произошел госпереворот», — констатировал Асафов.
Поэтому отметить новое ужесточение в сторону Украины сложно, но, конечно, взаимоотношения между Украиной и Россией далеки от дружелюбных, коль скоро одна из сторон на государственном уровне считает, что Россия ведет против нее войну и ведет себя в логике такой войны, подчеркнул политолог.
Пусть эта война и существует только на бумаге, в украинских документах, тем не менее украинская сторона предпринимает ответные действия в духе диверсионной войны, в том, что касается ситуации с водой в Крыму и других действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.