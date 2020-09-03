Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возвращении к «братству» нельзя считать формой извинения за антироссийские высказывания и действия. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

«Ядерный электорат снижается». Болкунец объяснил, кто еще сейчас поддерживает Лукашенко © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Эксперт считает подобные заявления попыткой продемонстрировать Кремлю лояльность, чтобы получить дополнительную поддержку.

«Лукашенко — человек неординарный, творческий, умеющий лавировать между дождинками. И он в очередной раз продемонстрировал свою чрезвычайно гибкую многовекторную политику», — отметил Болкунец.

При этом политолог подчеркнул, что Лукашенко до сих пор не извинился перед Россией за те публичные оскорбления, которые он позволял себе на протяжении последних месяцев.

По его мнению, Лукашенко ожидает, что протесты схлынут, Москва его продолжит финансировать в прежних объемах, а он займется прежней своей «многовекторной политикой.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).