Дмитрий Козак ранее говорил о бессмысленности общения на уровне помощников глав государств по Донбассу.
Если Киев их так и не будет выполнять, возможно, что президент Владимир Зеленский просто-напросто окажется в положении своего предшественника Петра Порошенко, когда Москва отказывалась вести с ним переговоры, уверен эксперт.
«Москва отказывалась вести переговоры с Порошенко, потому что он все время обманывал. Нет смысла вести переговоры с теми, кто тебя все время обманывает», — пояснил Марков.
Поэтому политолог предлагает предъявить украинским властям ультиматум о том, что если они, к примеру, спустя полгода по-прежнему не сделают никаких шагов в части выполнения своих обязательств, то Россия признает независимость ДНР/ЛНР.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.