Сегодня переговоры по Донбассу по сути заблокированы по инициативе Москвы, поскольку киевский режим не выполняет те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите в Париже. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна предъявить киевскому режиму ультиматум по выполнению Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак ранее говорил о бессмысленности общения на уровне помощников глав государств по Донбассу.

Если Киев их так и не будет выполнять, возможно, что президент Владимир Зеленский просто-напросто окажется в положении своего предшественника Петра Порошенко, когда Москва отказывалась вести с ним переговоры, уверен эксперт.

«Москва отказывалась вести переговоры с Порошенко, потому что он все время обманывал. Нет смысла вести переговоры с теми, кто тебя все время обманывает», — пояснил Марков.

Поэтому политолог предлагает предъявить украинским властям ультиматум о том, что если они, к примеру, спустя полгода по-прежнему не сделают никаких шагов в части выполнения своих обязательств, то Россия признает независимость ДНР/ЛНР.

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