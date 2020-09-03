Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на высказывания о том, будто бы отношения между Москвой и Минском якобы стали прохладнее, «мы сохраним наше общее Отечество от Бреста до Владивостока».
В этой связи эксперт напомнил слова главы российского МИД Сергея Лаврова о необходимости диалога в рамках конституционной реформы.
«Я думаю, что Кремль с большим нетерпением ждет, когда Лукашенко объявит о начале конституционной реформы, поскольку это будет его завершающей фазой ухода из белорусской политики», — полагает Болкунец.
Специалист добавил, что вернуть доверие пророссийски настроенной части избирателей словами о «братстве» и «едином Отечестве» Лукашенко никак не сможет, поскольку он утратил доверие большинства белорусского народа.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).