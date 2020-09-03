Москва будет поддерживать нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко прежде всего для того, чтобы не допустить обвала белорусской экономики. Но это не значит, что она готова верить в его дружественную риторику. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Болкунец сказал, что может потребовать Россия в обмен на решение долговых проблем Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В этой связи эксперт напомнил слова главы российского МИД Сергея Лаврова о необходимости диалога в рамках конституционной реформы.

«Я думаю, что Кремль с большим нетерпением ждет, когда Лукашенко объявит о начале конституционной реформы, поскольку это будет его завершающей фазой ухода из белорусской политики», — полагает Болкунец.

Специалист добавил, что вернуть доверие пророссийски настроенной части избирателей словами о «братстве» и «едином Отечестве» Лукашенко никак не сможет, поскольку он утратил доверие большинства белорусского народа.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).