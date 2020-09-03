Слабая реакция Москвы на политику государственного терроризма украинского режима связана с тем, что в России есть группировки, которые считают, что не надо обострять отношения с Западом. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна предъявить киевскому режиму ультиматум по выполнению Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. При этом за последнее время был задержан блогер Андрей Пыж по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержан военнослужащий из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Также были арестованы завербованные агенты СБУ, пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

Эксперт считает, что Россия могла бы ужесточить политику в отношении украинских властей, заявив на официальном уровне, что украинский режим несет угрозу национальной безопасности, но это вряд ли произойдет.

«Мы видим, что на протяжении предыдущих лет киевский репрессивный режим по сути проводил политику государственного терроризма, и Россия реагировала очень слабо», — констатировал Марков.

К тому же, отметил политолог, в России есть другие группировки, которые считают, что не надо окончательно рвать отношения с офицерами украинских силовых структур и квалифицировать их как террористов, потому что по российским законам это сделает невозможным сотрудничество с ними, а это сотрудничество может понадобиться для ликвидации режима в случае дестабилизации и по множеству других причин.

Однако, по его мнению, такая позиция ошибочная, поскольку Россия как раз должна продемонстрировать, что она готова к обострению конфликта с Западом, чтобы Запад боялся такого рода конфликта.

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