Недавние атаки спецслужб украинского режима на Россию связаны с ростом их агрессивности, но сегодня никаких явных причин для роста этой агрессивности нет. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна предъявить киевскому режиму ультиматум по выполнению Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. При этом за последнее время был задержан блогер Андрей Пыж по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержан военнослужащий из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Также были арестованы завербованные агенты СБУ, пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

Возможно, это связано с тем, продолжил эксперт, что спецслужбы Украины выведены американцами из подчинения Владимира Зеленского, и для них нет какого-то политического ограничения.

По его мнению, также возможно, спецслужбы находятся под контролем врагов Зеленского, которые его таким образом хотят подставить и сорвать возможные его переговоры об улучшении ситуации.

«Есть и другая версия. Возможно, американцы уменьшили свое присутствие на Украине и свой контроль над спецслужбами украинского режима, а сформированные за предыдущие годы американцами люди по сути с террористическим мышлением пустились, что называется, во все тяжкие. В пользу этой версии говорит, в частности, прокатившаяся в последние годы информация, что провокация в Керченском проливе была устроена спецслужбами киевского репрессивного режима. Это явно была инициатива Киева, которая столкнулась с критикой со стороны Вашингтона, посчитавшего ее слишком рискованной», — отметил Марков.

Во всяком случае спецслужбы репрессивного киевского режима контролируются другими силами, вопрос только состоит в том, контролируются ли они противниками Зеленского из числа американских спецслужб или противниками Зеленского из числа собственных агрессивных офицеров с террористическим мышлением, добавил политолог.

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