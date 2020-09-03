Заявления президента России Владимира Путина по Белоруссии стали для Запада красной линией, которую нельзя переходить. Об этом рассказал главный редактор журнала World Economy (Германия) Александр Сосновский в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Немецкий эксперт Рар объяснил, почему Европа отказалась от финансирования Беломайдана © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в Европе внимательно следят за ситуацией в Белоруссии, но самым важным для европейцев являются не сами события в этой стране, а реакция России и конкретно ее президента.

По его словам, длительное отсутствие заявлений по Белоруссии со стороны Путина некоторые на Западе считали «отходом назад» и даже возможной лояльностью в отношении белорусских протестующих, но большое интервью российского президента расставило все на свои места.

«И когда Путин сказал конкретные вещи, это стало красной линией. Теперь они понимают, что не могут пойти дальше. Когда обозначенные Путиным пункты стали им понятны, в Европе в течение буквально нескольких часов изменились риторика и информационные посылы», — подчеркнул Сосновский.

Публицист также считает ловушкой для президента Александра Лукашенко создание Координационного совета оппозиции, поскольку он решает проблему отсутствия у протестов лидера, а прямые переговоры с этой структурой могут сделать ее легитимной.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).