Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального повлияет и на ситуацию с достройкой газоопровода Nord Stream 2. Об этом он написал на своей странице в Twitter 2 сентября

«Это не новость, что Германия настроена достроить Северный поток-2. И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия», — написал Кулеба.

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Правительство ФРГ заявило, что свяжется с ЕС, НАТО и ОЗХО для обсуждения ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Что стало его причиной пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.