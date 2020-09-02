«Это не новость, что Германия настроена достроить Северный поток-2. И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия», — написал Кулеба.
Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был «отравлен» субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
Правительство ФРГ заявило, что свяжется с ЕС, НАТО и ОЗХО для обсуждения ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.
В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Что стало его причиной пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.