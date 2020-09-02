Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Эндрю Мак, гражданин США, в интервью украинскому интернет-изданию рассказал, что попал в команду главы государства по предложению Андрея Ермака

По словам Мака, он знаком с Ермаком много лет, с тех пор, когда оба занимались юриспруденцией в Киеве.

«Если честно, о политике мы почти не говорили — больше о простых жизненных вещах. Я даже не знал, что он был в штабе президента. Он позвонил мне после первого или второго тура [президентских] выборов, когда стало понятно, что Зеленский будет президентом, и сказал: "Есть такой прекрасный человек, очень честный, добрый. Приезжай, сейчас есть шанс строить страну"», — сказал Мак.

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Однако осенью 2019 года он согласился стать внештатным советником Зеленского, так как уже реализовал себя как адвокат, а его основному бизнесу в США работа на Зеленского не мешает.

Как пишет издание, вскоре после назначения Мак зарегистрировался на сайте Минюста США как иностранный агент и представил основные направления деятельности на Украине.

Согласно его же отчету о полугоде работы на украинского президента, опубликованному на сайте Минюста США, последние шесть месяцев Мак представлял интересы Зеленского в СМИ, общался с американскими чиновниками и обсуждал громкие публикации об украинском президенте.

Также известно, что Мак организовал визит на Украину американского актера Тома Круза.