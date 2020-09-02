При этом 80% зарубежных продаж свинины осуществляется всего по двум направлениям — в Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг.
«Если годом ранее туда направляли чуть больше половины грузов со свининой, то в текущем году удельный вес этих рынков в географии экспорта вырос до 80%», — говорится в сообщении.
При этом объемы поставок в Гонконг выросли в 1,6 раза, а в ОАЭ — в 2,25 раза по сравнению с итогами первых восьми месяцев 2019 года, что существенно выше общего роста экспорта.
Это говорит о том, что экспорт украинской свинины, помимо ОАЭ и Гонконга, существенно сократился.