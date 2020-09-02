За первые восемь месяцев этого года украинские производители свинины экспортировали 1,85 тыс. тонн продукции на общую сумму $4,2 млн. Всего объемы зарубежных продаж выросли на 31% по сравнению с показателями января-августа 2019 года, сообщили аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины» (АСУ)

При этом 80% зарубежных продаж свинины осуществляется всего по двум направлениям — в Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг.

«Если годом ранее туда направляли чуть больше половины грузов со свининой, то в текущем году удельный вес этих рынков в географии экспорта вырос до 80%», — говорится в сообщении.

Свиньям из Украины запретили въезд в Россию © РИА Новости, Лисицын Павел | Перейти в фотобанк

Это говорит о том, что экспорт украинской свинины, помимо ОАЭ и Гонконга, существенно сократился.