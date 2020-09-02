Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в полицию уголовное производство о возможном вмешательстве Джо Байдена в бытность вице-президента США в работу Виктора Шокина, занимавшего тогда пост генерального прокурора страны, сообщило информагентство «Украинские новости» 2 сентября

«Следствие в указанном уголовном производстве осуществляется подразделением Печерского управления полиции», — цитирует агентство сообщение ведомства.

К победе через погромы. Как Трамп сократил разрыв с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Национальное антикоррупционное бюро отказалось раскрыть информацию по делу о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина, однако ГБР открыло уголовное производство по данному эпизоду.

Президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в том, как Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

В данный момент Байден является кандидатом в президенты США от Демократической партии, его противник — действующий глава государства Дональд Трамп. Выборы состоятся в ноябре 2020 года.