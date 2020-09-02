«Следствие в указанном уголовном производстве осуществляется подразделением Печерского управления полиции», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Как уточняется, материалы дела уже находятся у копов.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро отказалось раскрыть информацию по делу о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина, однако ГБР открыло уголовное производство по данному эпизоду.
Президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в том, как Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.
В данный момент Байден является кандидатом в президенты США от Демократической партии, его противник — действующий глава государства Дональд Трамп. Выборы состоятся в ноябре 2020 года.