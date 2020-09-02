С 4 сентября транзитные поставки через Россию сельскохозяйственных животных, птиц и животноводческой продукции с Украины будут прекращены. Такое решение принял Россельхознадзор, сообщается на сайте ведомства

Ограничения будут временными и коснутся перевозок крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц, животноводческой продукции. Эти меры должны предотвратить распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки животных через территорию России. Россельхознадзор ввел ограничения из-за того, что украинская сторона игнорировала неоднократные запросы ведомства о мерах, принимаемых по профилактике гриппа птиц, АЧС и блютанга.