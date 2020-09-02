«Мы получили фактически уже глобальную систему права, потому что тот же Facebook или тот же WhatsApp, или другие системы предоставляют услуги в любой точке мира, исходя из той системы права, в чьей юрисдикции они зарегистрированы, — британского, американского права… Они будут предоставлять услуги в Малайзии, Китае или России, но пользоваться американским правом», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что «это большая проблема, потому что право в тех странах должно отстаивать их национальные интересы». Попытки национальных правительств локализовать интернет-сервисы, открывать офисы на территориях этих стран, как правило, не вполне успешны, добавил Бортник.
Фактически сейчас в мире доминирует только одна или две системы правовой юрисдикции, которыми вынужденно пользуются 6-7 миллиардов населения, констатировал политолог, отметив, что на этот «параллельный мир» национальные законодательства практически не распространяются.
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