Крупнейшие интернет-компании отказываются выполнять законы тех стран, в которых работают, предпочитая опираться на законодательство тех стран, где они зарегистрированы, в первую очередь США, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

«Мы получили фактически уже глобальную систему права, потому что тот же Facebook или тот же WhatsApp, или другие системы предоставляют услуги в любой точке мира, исходя из той системы права, в чьей юрисдикции они зарегистрированы, — британского, американского права… Они будут предоставлять услуги в Малайзии, Китае или России, но пользоваться американским правом», — подчеркнул эксперт.

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

Фактически сейчас в мире доминирует только одна или две системы правовой юрисдикции, которыми вынужденно пользуются 6-7 миллиардов населения, констатировал политолог, отметив, что на этот «параллельный мир» национальные законодательства практически не распространяются.

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