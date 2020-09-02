Интернет сегодня стал новыми газетами, новым радио и новым телевидением, сказал политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру

«Если первые революции начала XX века делались благодаря газетам в значительной мере, потом их в качестве инструмента донесения информации до общества, пропаганды, контрпропаганды заменило радио, потом — телевидение. Вот сегодня интернет — это новый инструмент донесения информации до общества», — констатировал Бортник.

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

«Условно говоря, и газета, и радио, и телевизор дорого стоят, и количество пользователей и субъектов, которые готовы были применять этот инструмент, было намного меньше, чем сегодня. Интернет стоит дешевле намного, и количество играющих информационно политических субъектов стало на порядок больше», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что объем информации вырос в тысячи раз, и сегодня в связи с этим на первый план выходит не наличие того или иного ресурса, а способность выстраивать эффективную медиакоммуникацию и способность пробивать «белый шум» в условиях переизбытка информации.

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