Google заблокировал Youtube-канал «Царьград», в ответ на это телеканал подал на глобальную корпорацию в суд, в этом случае деньги возьмут верх над законом, дал прогноз публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман объяснил, чем Google и Трамп мешают друг другу © CC0, Pixabay

«Понятно, что Арбитражный суд Москвы примет решение, понятно, что Google на него наплюет. Более того, даже если по этому иску будет полностью заблокирована деятельность Google в Российской Федерации, на его доходах это не слишком скажется. Другое дело, что в этом случае исчезнет возможность для Google манипулировать умами граждан РФ, а значит, он будет бороться за эту возможность», — констатировал публицист.

Пока, по мнению журналиста, Google будет считаться только с решениями китайских судов, поскольку сумма, которую компания зарабатывает на восточном рынке, значительная.

Полное интервью с Анатолием Вассерманом будет опубликовано в ближайшее время на сайте Украина.ру.

За последнее время Youtube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.