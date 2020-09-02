Возможности СМИ политики использовали во все времена, но цена на такое влияние с ходом истории становится все выше, поэтому на сцену выходят самые крупные игроки - глобальные корпорации, рассказал в интервью Украина.ру публицист Анатолий Вассерман

«Андрей Ильич Фурсов (ученый-историк — ред.) пустил в оборот замечательное выражение: средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, сокращенно СМРАД. Это выражение вполне точное, потому что пресса никогда не была нейтральной. Она всегда была в той или иной мере инструментом политики. Как только появляется новое средство передачи информации, как только оно становится массовым, оно немедленно вовлекается в политику», — сказал Вассерман.

Как только появится средство передачи данных более совершенное, чем интернет, продолжил свою мысль публицист, его тут же используют для продвижения чьих-либо политических интересов, как это было с газетами, радио, кино и телевидением.

При этом журналист подчеркнул, что чем современнее и сложнее инструмент передачи информации, тем дороже им управлять, поэтому чаще всего свои интересы через средства коммуникации отстаивают крупные игроки, например, глобальные корпорации.

Полностью интервью Анатолия Вассермана выйдет на сайте Украина.ру в ближайшее время.

Прототипы интернета или Всемирной глобальной сети или Всемирной паутины впервые были применены в 1969 году в Америке. На сегодняшний день число пользователей перевалило за 3 млрд человек.